Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2016, 12:45 — ИА Регнум.



Геннадий Старовойтов. Шахтёры 60-х. 1969

В Ростовской области накануне частично долги по зарплате получили 202 сотрудника группы компаний «Кингкоул», обанкротившейся и задолжавшей более 300 млн рублей своим работникам. Всего с 25 августа выплаты за апрель-май 2015 года перечислены 1 тыс. 506 шахтерам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября сообщили в ОАО «Региональная корпорация развития».

Между тем, пикеты шахтёры Гуково продолжают, голодовку не прекращают. Только участников акции протеста стало меньше, так как здоровье некоторых подкосило. «Все на месте затормозилось, отдали копейки за май и теперь говорят, что денег нет. Мы не видим просвета, надежды у нас тоже нет. Люди очень недовольны», — поделился член инициативной группы шахтёров Гуково Дмитрий Коваленко.

Напомним, что на выплаты долгов горнякам на первом этапе должно быть выделено 50 млн рублей. Общая сумма уже поступивших на счета шахтёров средств неизвестна. Всего же перед 2,2 тыс. человек сумма долга превышает 300 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в отношении собственника компании-банкрота было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 145 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и других выплат руководителем организации, совершенные из личной заинтересованности). Бывший гендиректор Владимир Пожидаев находится под стражей.

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