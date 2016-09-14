Москва, 14 сентября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова дала поручение провести проверку в Чувашии после студенческо-ректорского скандала — чтобы выяснить, «что там происходит по этому поводу». И вновь прокомментировала ажиотаж вокруг открепительных удостоверений, отметив, что «массовой выдачи» нет, «мы за этой ситуацией следим». Но главное здесь — волеизъявление избирателей, поэтому не будет «никакой пощады» за принуждение к голосованию: «нельзя влиять на волю избирателей». «Вот в данном случае это действительно серьёзно, даже если это единичное нарушение», — заявила на заседании ЦИК сегодня, 13 сентября, Памфилова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ЦИК РФ На одном из заседаний ЦИК РФ

В самом начале выступления Элла Памфилова подняла студенческий вопрос, отметив, что «ставят проблему, что делать с голосованием студентов». Согласно закону, они имеют право голосовать по месту временного пребывания на основании личного заявления. «При этом руководители образовательных организаций должны представить в соответствующую участковую избирательную комиссию списки таких студентов и аспирантов, а также заблаговременно проинформировать таких избирателей о порядке их голосования», — поясняла избирательные права руководитель ведомства.

«Всё это на сайте есть и на сайтах избирательных комиссий регионов — пожалуйста, смотрите, особенно там, где много студентов, концентрация студентов. Все они имеют право избирать депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу, а по одномандатному избирательному округу — только, если их место жительства находится в пределах данного избирательного округа… Однако такой порядок включения в список избирателей студентов, прибывших из иных регионов, не распространяется на выборы в органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, если иное не установлено законом. То есть, это исключает всякого рода махинации, манипуляции, прочие злоупотребления. Но, с другой стороны, прошу наблюдателей тоже обратить внимание на эти пункты в голосовании — там, где будут голосовать студенты. Чтобы не было подобных недоразумений. И ситуации, по которой сейчас Чувашия возникла. Я прошу коллеги, кураторы, кто курирует Чувашскую Республику, проверить, что там происходит по этому поводу», — дала поручение глава ЦИК России.

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Элла Памфилова также отдельно остановилась на ситуации с открепительными удостоверениями, констатировав, сейчас «нет массовой выдачи». Из 3 млн талонов выдано на руки 271,2 тыс. штук. «Мы за этой ситуацией следим», — заверила председатель Центризбиркома. И подчеркнула, что здесь самое главное — чтобы это было собственное желание избирателя, а не чьё-либо давление.

«Нельзя влиять на волю избирателей… Никогда не должно быть голосования из-под палки, это нарушение основополагающего конституционного права граждан на свободу волеизъявления. Вот в данном случае что действительно серьёзно, даже если это единичное нарушение. И тут никакой пощады не будет», — предупредила Памфилова под одобрительное кивание заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии — очередной предвыборный переполох, на этот раз — студенческо-ректорский. После избирательной комиссии в Канашском районе в эпицентре скандала и жалоб оказалась Московская территориальная избирательная комиссия Чебоксар. Сразу два члена ТИК подали заявление в ЦИК России с материалами нарушений и фальсификации. Они полагают, что сфальсифицированы документы о включении в список избирателей около 2 тыс. студентов, которые якобы одновременно попросились проголосовать по месту учёбы (и сделали это ещё в июле-августе, во время каникул).

Из них более половины — это студенты Чувашского государственного университета (ЧГУ). Их заявления по списку представил ректор Андрей Александров, который сам баллотируется в Госсовет по Московскому району от «Единой России». При этом ряд заявлений студентов оказались с непроставленной датой, что, по мнению оппозиции, делает их недействительными. Путаница с датами — и в письме ректора ЧГУ: оно датировано 11 августа 2016 года, но в ТИК оно зарегистрировано 10 августа.

Оппозиция подала в суд, требуя аннулировать решение ТИК о включении данной армии студентов в список избирателей и полагая, что за этими действиями может стоять желание «накрутить» результаты в пользу конкретных кандидатов.

Напомним, с начала избирательной кампании в ЦИК РФ поступило 2300 обращений по вопросам, связанным с проведением выборов разного уровня, в том числе по выборам в Госдуму — 1415 обращений (более 60%). Половину обращений, связанных с выборами в Госдуму, направили в комиссию избиратели, на втором месте — обращения от кандидатов (394), 120 жалоб поступило от партий. В МВД направлено 4 тыс. обращений о нарушениях законодательства. Наибольшее число жалоб зарегистрировано в Чувашии (478), Пермском крае (224) и Свердловской области (226).

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