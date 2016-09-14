Москва, 14 сентября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Доходы федерального бюджета за 7 месяцев составили 7 трлн рубей, или 50,7% утвержденного годового объема (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года доходы снизились на 10,6%). В общем объеме нефтегазовые доходы составили 2,6 трлн руб. (снижение на 27,1%), ненефтегазовые доходы — 4,4 трлн рублей (увеличение на 2,8%). Такие данные приведены в докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь-июль 2016 года.

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Больше всего поступлений в федеральный бюджет оказалось от приватизации — поступления составили 66,7 млрд рублей, или 200,6% запланированного объема. За аналогичный период 2015 г. поступления от приватизации — 2,6 млрд руб.

Расходы федерального бюджета исполнены в сумме 8,5 трлн рублей, или 52,1% показателя сводной бюджетной росписи (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы снизились на 4%).

Наименьший уровень исполнения расходов отмечен по следующим главным распорядителям: ФАДН — 6,9%, Минэкономразвития — 10,8%, Минвостокразвития — 11,4%, Минкомсвязь — 18,5%, Росавиация — 19,3%, Росмолодежь — 23,6%, Минтранс — 26,9%, Минкавказ — 29,1%, Минспорт — 29,3%, Росавтодор — 30,5%, Госкорпорация «Роскосмос» — 31,2%, Рособрнадзор — 31,5%, Росморречфлот — 36,5%, Росстат — 37,2%.

Дефицит федерального бюджета сложился в сумме 1,5 трлн рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 2,4 трлн рублей. Финансирование дефицита в основном обеспечено за счет использования средств Резервного фонда и размещения государственных ценных бумаг РФ.