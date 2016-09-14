Москва, 14 сентября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. В Москве на территории Екатерининского парка и на Ленинградском проспекте состоялось открытие закладных камней на местах будущих памятников дивизиям московского народного ополчения. В торжественной церемонии приняли участие представители ветеранских и общественных организаций, депутаты Мосгордумы и представители Российского военно-исторического общества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие закладного камня на месте будущего памятника 6-й дивизии московского народного ополчения в Екатерининском парке

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие закладного камня на месте будущего памятника 6-й дивизии московского народного ополчения в Екатерининском парке

Как сообщил журналистам глава Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»), мероприятия приурочены к 75-летию начала формирования Московского народного ополчения и 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

«Всего в Москве будет открыто три закладных камня: 6-й, 18-й и 21-й дивизии народного ополчения. Это последние дивизии, которым мы отдаем свой долг, память, уважение, кому памятники не были установлены раньше», — заявил Шапошников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие закладного камня на месте будущего памятника 6-й дивизии московского народного ополчения в Екатерининском парке

Он уточнил, что памятник 6-й дивизии народного ополчения Дзержинского района будет располагаться по адресу: улица Большая Екатерининская, дом 27, памятник 18-й дивизии народного ополчения Ленинградского района — по адресу: Ленинградский проспект, дом 27, а памятник 21-й дивизия народного ополчения Киевского района — по адресу: Кутузовский проспект, дом 39. При этом, закладка камня для монумента 21-й дивизии состоится 15 сентября 2016 года. Сами памятники появятся в 2017 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие закладного камня на месте будущего памятника 18-й дивизии московского народного ополчения на Ленинградском проспекте

«Мы все вместе благодарим тех, кто в далеком 1941 году проявил отвагу, мужество, стойкость и патриотизм и встал на защиту Москвы», — отметил парламентарий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие закладного камня на месте будущего памятника 18-й дивизии московского народного ополчения на Ленинградском проспекте

Напомним, в мае 2016 года на заседании комиссии Мосгордумы по монументальному искусству было принято решение увековечить память участников московских дивизий народного ополчения в рамках патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения».

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие закладного камня на месте будущего памятника 18-й дивизии московского народного ополчения на Ленинградском проспекте

По предварительным данным на проектирование, изготовление и установку монументов необходимо 40 млн рублей. Памятные знаки установят за счет бюджета города.