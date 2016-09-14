Бишкек, 14 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, около 700 тысяч граждан Киргизии работают за рубежом, а по неофициальным данным, почти 20% населения этой среднеазиатской страны или около 1,2 млн человек являются трудовыми мигрантами. Об этом сегодня, 14 сентября, в ходе пресс-конференции заявила вице-президент Международной федерации по правам человека Толекан Исмаилова.

Духанин Александр Иванович. Дорога

При этом, как сообщила правозащитница, наибольшее количество киргизских мигрантов трудятся на территории России и Казахстана — 80% и 15% от их общей численности соответственно.

«95% работают в странах ЕАЭС, а значит, они должны по закону пользоваться преимуществами и упрощенным законодательством в области трудовой занятости мигрантов. 95% опрошенных мигрантов говорят о том, что в контрактах не заинтересованы работодатели ни в России, ни в Казахстане. 75% мигрантов — моложе 35 лет, то есть идет отток молодежи. И самое страшное — когда мы едем в Баткенскую область (юг Киргизии — прим. ИА REGNUM ), то видим, как мало молодых жителей там осталось», — подчеркнула она.

По ее словам, в последние годы все больше киргизстанских женщин отправляются за пределы страны в поисках работы. Так, согласно «Единому докладу по миграции Киргизской Республики», их доля среди трудовых мигрантов достигла порядка 40%.

Правозащитница также отметила, что, по данным Федеральной миграционной службы России, дети составляют 18% от общего количества мигрантов из Киргизии. В то же время, в Таджикистане и Узбекистане ситуация иная — там трудовыми мигрантами являются преимущественно мужчины, а женщины чаще всего остаются на родине, где присматривают за детьми.

Кроме того, Толекан Исмаилова заострила внимание на том факте, что Генеральная прокуратура Киргизии до сих пор не направила российским коллегам запрос по делу о погибших при пожаре в московской типографии 14 киргизских гражданок.

«Генпрокуратура бездействует, и это очень печально», — подытожила представитель Международной федерации по правам человека.

ИА REGNUM напоминает, что 27 августа 2016 года на Алтуфьевском шоссе в Москве произошел крупный пожар — огонь полностью охватил четырехэтажное здание, в котором располагался склад типографии. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. В результате пожара погибли 17 человек, из которых 14 — гражданки Киргизии, работавшие на этом складе. Одна из погибших была беременна. Участие в тушении пожара и ликвидации его последствий принималиболее 180 человек и 65 единиц спецтехники. Также спасением людей из огня занимались добровольцы — граждане Киргизии и России.