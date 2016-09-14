Осло, 14 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум.



hdoboi.ne Наркотики

Продажа наркотических средств производится в школах по всей Норвегии, свидетельствуют результаты проверки, проведенной организациями по борьбе с наркотиками. Об этом сообщает TV 2.

«Употребление, продажа и покупка марихуаны в школах является общегосударственной проблемой», — заявил глава столичного отделения некоммерческой организации Объединение полиции по борьбе с наркотиками Норвегии (Norsk Narkotikapolitiforening) Ян Эрик Бресил.

«Я обеспокоен тем, что в обществе все меньше отторжения к наркотикам, как в СМИ, так и социальных сетях. Вызывает большую обеспокоенность тот факт, что таким образом что-то настолько опасное представляется безобидным», — добавил он.

Сотрудники полиции и глава Минюста страны Андерс Анундсен посетили среднюю школу Stovner в Осло, где пообщались с учениками об этой проблеме.

«Я думаю, это происходит и в школе Stovner, и в других школах Осло и Норвегии», — отметил ректор учебного заведения Терье Вольд.

И в этом он может быть крайне прав. Так, согласно результатам недавнего исследования, проведенного Объединением полиции по борьбе с наркотиками и организацией Actis, во всех районах полиции на территориях школ ведется наркоторговля. Результаты исследования также свидетельствуют о том, что этот тренд усиливается. По словам сотрудников полиции, проблема стоит острее в крупных городах.

«Думаете ли вы, что это произошло, только когда вы заступили на пост?» — спросили у главы Минюста Норвегии.

«Это, к сожалению, происходило и при моих предшественниках и будет продолжаться в будущем. Наша цель заключается в том, чтобы свести наркоторговлю до столь незначительной степени, до какой это возможно. Чтобы добиться успеха в этом, мы должны активизировать уже принимаемые меры», — подчеркнул он. «Школа должны быть безопасным местом», — добавил он.

По словам генерального секретаря организации Actis Мины Герхардсен, эти показатели вызывают большую тревогу.

«Многие считают само собой разумеющимся, что школы будут безопасны, что там не будет ни алкоголя, ни наркотиков. Когда полиция сообщает о наркоторговле в школах по всей стране, это означает, что существующие меры нужно ужесточить», — отмечает она.

По её словам, давно было известно о том, что происходит, однако результаты исследования показали, что проблема с наркотиками не является чем-то, с чем сталкиваются только крупные города.

В организации Actis, занимающейся предотвращением злоупотреблений алкоголем и болеутоляющими, а также борьбой с наркотиками, считают, что для решения проблемы необходимо принять ряд мер, таких как более активное просвещение молодежи и сотрудничество с правоохранительными органами.