Душанбе, 14 сентября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В Таджикистане на полигоне «Ляур» проходят совместные учения подразделений российской 201-й военной базы и вооруженных сил Таджикистана.

mil.ru На учениях в горах

«В течение недели солдаты, сержанты и офицеры выполнят ряд задач в горной местности в составе подразделений: отработают навыки ведения обороны и наступления, совершения маневренных действий, поиска, блокирования и уничтожения бандгрупп условного противника», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны России.

Батальонная тактическая группа 201-й военной базы 13 сентября была поднята по тревоге и на боевой технике направилась на горный полигон «Ляур» (25 км от Душанбе). 15 сентября состоится заключительный этап учений с боевой стрельбой.

По данным Министерства обороны Таджикистана, с таджикской стороны в учениях принимают участие оперативная группа и рота специального назначения Минобороны, группа специального назначения внутренних войск МВД и группа спецназначения Пограничных войск. Всего же в совместных учениях задействованы порядка 800 военнослужащих двух стран и около 200 единиц боевой техники.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2016 года на полигонах «Ляур» и «Магоб» в Таджикистане проходили первые совместные учения сил разведки ОДКБ «Поиск-2016». В маневрах были задействованы около 1500 военнослужащих, более 600 из которых — служащие 201-й российской военной базы.

Отметим, что 201-я российская военная база, дислоцированная в Таджикистане — это крупнейшее воинское соединении России за пределами страны. В 2012 году было подписано соглашение, позволяющее российской базе находиться на территории Таджикистана до 2042 года.