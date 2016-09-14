Богота, 14 сентября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Делегация сборной России по мини-футболу после матча группового этапа чемпионата мира с командой Египта была вынуждена на время покинуть отель из-за мощного землетрясения в Колумбии. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации мини-футбола России.

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«Вечером 13 сентября по местному времени в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,9, — говорится в сообщении. — Оно было зафиксировано геологической службой США, эпицентр находился в 38 км к северо-востоку от города Мутата».

Отмечается, что жертв и пострадавших в составе делегации российской сборной нет.

Отметим, что 13 сентября сборная России по мини-футболу разгромила команду Египта (6:1) в матче второго тура группового этапа чемпионате мира в Колумбии и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.