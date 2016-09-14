Москва, 14 сентября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Заведующий отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики РАН им. Келдыша Георгий Малинецкий уверен, что у России есть шанс — прорваться в будущее или откатиться назад. Об этом он заявил 14 сентября на конференции «Экологические угрозы и национальная безопасность России» в Международном независимом эколого-политологическом университете, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ученый убежден, что «мы проиграли настоящее, но должны думать о будущем, и сейчас решается вопрос, состоится это будущее или нет».

«Мы идем в постиндустриальное общество. Это экономика, когда два человека кормят себя и всех остальных из 100, 10 человек работают в промышленности, 12−15 — в сфере услуг и управления, — отметил Георгий Малинецкий. — Чем должны заниматься остальные 75 человек? Ответа два. Один дает Барак Обама — мы построим многоэтажный мир, где страны разделены по уровню потребления. Одни страны должны быть мозгом мира, это американцы. Другие — руками мира, это китайцы. А другие «пойдут» на менее престижные органы. Эта такая антиутопия, к которой мы и движемся. Это скрытый вариант фашизма».

«Есть второй вариант, связанный с традиционными ценностями, — отмечает учёный. — Вспомним Библию — для Бога нет ни эллина, ни иудея. Вспомним ислам: его суть — это понятие справедливости. Вспомним Французскую революцию — «свобода, равенство, братство». Сейчас лидером стран, защищающих традиционные ценности, стала Россия. Наш президент пишет, что ни одна нация не должна быть уверена в своем превосходстве. Отсюда следует, что есть два радикальных пути, другого выбора у нас нет».

Напомним, что научно-практическая конференция открылась 14 сентября в Международном независимом эколого-политологическом университете (Академии МНЭПУ). В течение трёх дней её участники обсудят проблемы климата, в том числе научные основы и экономические последствия для России Монреальского и Киотского протоколов и Парижского соглашения по климату. До сих пор использованные для обоснования этих международных соглашений гипотетические объяснения экологических угроз — разрушения озоносферы и глобального потепления — не получили научного подтверждения.

Первая цель конференции — разобраться с точки зрения современной науки, в чем состоят реальные глобальные экологические угрозы для России и мира в целом и предложить конкретные решения этих проблем. Вторая — предложить стратегию защиты от экономических рисков, связанных с подписанием и ратификацией Парижского соглашения, а также программу компенсации уже нанесенного промышленности России колоссального ущерба Монреальскоим протоколом по защите озоновго слоя.