Астана, 14 сентября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Полицейские Казахстана ликвидировали преступную группу, распространявшую наркотики через интеренет-ресурсы, сообщило сегодня, 14 сентября, Министерство внутренних дел республики.

angelsalamag054 Наркотическое вещество

«Преступная группировка состояла из 8 человек в возрасте от 20 до 25 лет, четверо из них являются студентами престижных вузов Швейцарии, России и Казахстана. Сбыт наркотиков на территории республики осуществлялся с использованием возможностей интернет-ресурсов. Преступная схема предполагала денежные перечисления посредством электронной системы «Qiwi-Кошелек», — говорится в сообщении.

Наркотики члены группы изготавливали сами — выращивали коноплю в офисном помещении, которое оборудовали тепличными лампами, вентиляторами и электронными приборами. Уже готовые к продаже наркотики хранили в арендованной квартире.

«При обыске изъято свыше 20 кг наркотических средств, из них 18 кг гашиша, а также порошкообразное вещество красного цвета, предположительно относящегося к одному из видов синтетических наркотиков. Назначена судебно-химическая экспертиза», — говорится в сообщении.

Полицейские доказали причастность группы к 10 фактам сбыта наркотиков. Члены группы арестованы.

С начала года полицейские выявили 327 сайтов, причастных к обороту наркотиков, сообщает МВД. Из них 248 сайтов заблокированы по решению суда, материалы по остальным 79 сайтам находятся на стадии рассмотрения.

Добавим, что правоохранительные органы Казахстана пристально отслеживают интернет-пространство. В июле 2016 года были заблокированы более 20 сообществ «Вконтакте» по причине пропаганды суицида. Также в июле были закрыты 94 сайта за пропаганду терроризма и экстремизма.

Добавим, что власти страны также обратили внимание и на опасность бесконтрольного рынка арендного жилья. В июле 2016 года, после теракта в Актюбинске (Актобе), произошедшего 5 июня, в стране решили ужесточить законодательство по ряду направлений. В том числе было решено усилить контроль за арендой жилья.

«В рамках разрабатываемого КНБ законопроекта министерством также вносятся поправки в действующее законодательство, предусматривающие установление механизмов контроля за краткосрочной арендой и субарендой жилья», — сообщил тогда министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.