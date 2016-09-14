Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2016, 10:17 — ИА Регнум.

«Очень непростой матч, это было серьезное испытание для «Ростова». Соперник играл очень быстро. Все это требовало большой концентрации. Игроки проявили мужество, выдержку, боролись и были одной командой», — так прокомментировал поражение «Ростова», нанесённое «Баварией» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, главный тренер команды Иван Данильянц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 14 сентября.

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По словам наставника, соперников у «Ростова» в РФПЛ, играющих настолько интенсивно, просто нет. «Это несопоставимый уровень — матчи нашего чемпионата и игра с «Баварией». Это требует огромной концентрации. В ключевых перестроениях мы справились. К сожалению, проиграли в индивидуальном мастерстве. Делали правильные вещи, но их было недостаточно против этой команды», — сказал Данильянц.

Напомним, что Дмитрий Кириченко, который совместно с тренерским штабов, включая Курбана Бердыева, и готовил команду к Лиге чемпионов УЕФА, после игры отметил, что немцы показали ростовчанам, к чему нужно стремиться. На игру в целом повлиял первый гол, забитый хозяевами поля с пенальти в середине первого тайма.«После этого в психологическом плане стало тяжелее, так как до пенальти особых моментов не было, мы грамотно перестраивались. Но после первого гола «Бавария» почувствовала свою игру», — сказал Кириченко. Сказались ошибки игроков, а также давление трибун — на «Альянц Арене» в Мюнхене в день поединка собрались десятки тысяч болельщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теперь в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Ростову» предстоит домашний поединок с ПСВ (Нидерланды). 28 сентября голландцев примет стадион «Олимп-2».

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