Москва, 14 сентября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. У некоторых членов семьи заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, арестованного по обвинению во взяточничестве, обнаружили несколько счетов в банках Швейцарии. Об этом рассказал ИА «Росбалт» источник в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По предварительным данным, речь идет о 300 миллионах евро.

«В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко», — говорится в сообщении.

Источник агентства добавил, что в общей сложности было обнаружено шесть счетов в швейцарских банках, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро.

«Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется, — рассказал он. — Понятно, что речь идет не только о средствах «Нота-банка», как это предполагалось ранее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 7 млн рублей. При задержании у мужчины были изъяты 20 млн рублей.

При обыске на квартире Захарченко стражи порядка нашли мешок с иностранной валютой на сумму около 9 млрд рублей.

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