Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2016, 08:10 — ИА Регнум.

Дебют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА «Ростову» не удался. Жёлто-синие уступили на «Альянц Арене» в Мюнхене «Баварии» со счетом 0:5. «К сожалению, результат очень плохой. Но нам показали, к чему нужно стремиться. Очень высокого класса исполнители в атаке», — так прокомментировал игру подопечных тренер жёлто-синих Дмитрий Кириченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

fc-rostov.ru Матч «Ростов» — «Бавария»

По его словам, под сомнением назначение пенальти в первом тайме. Именно штрафной одиннадцатиметровый удар в ворота ростовчан и открыл счет. «После этого в психологическом плане стало тяжелее, так как до пенальти особых моментов не было, мы грамотно перестраивались. Но после первого гола «Бавария» почувствовала свою игру», — сказал Кириченко.

На исход матча повлияла и недоработка ростовчан: остальные голы жёлто-синие пропустили со стандарта. «При стандартах мы должны действовать более четко, и футболисты должны располагаться там, где им положено согласно установке тренерского штаба. В этом плане есть некоторые невыполненные установки», — обратил внимание тренер.

Также повлияло на матч в целом давление болельщиков «Баварии», это чувствовалось. «Но в любом случае нужно понимать, что это Лига чемпионов, и такое давление будет на каждой встрече», — заключил Дмитрий Кириченко.

Добавим, что пять безответных мячей в ворота «Ростова» забили Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Хуан Бернат, дважды отличился Джошуа Киммих.

Напомним, что впереди «Ростову» предстоит домашний поединок с ПСВ (Нидерланды). 28 сентября футбольную баталию примет стадион «Олимп-2». Арена может вместить более 15 тыс. зрителей, но ранее дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по итогам ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ростов» — «Аякс». За проявление расизма болельщиками жёлто-синих восточная трибуна будет закрыта на 1,5 тыс. мест.

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