Москва, 14 сентября, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Только бандитское государство, антигосударство, вправе не признавать диппредставительств. Об этом в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил 13 сентября писатель, главный редактор интернет-издания «Свободная пресса» Сергей Шаргунов, говоря о запрете Киева проводить на Украине выборы РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина как антигосударство

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«Ни в одной стране мира такого нет, это правовой беспредел. Консульства и посольства являются территорией государства, туда никто не имеет права врываться. Только бандитское государство вправе не признавать наших посольств. Люди, граждане Российской Федерации, имеют полное право туда прийти. Если вы не государство, вы будете им препятствовать. Если вы не в состоянии контролировать своих нацистских боевиков, будете мешать. Они точно так же не признают кредит, который им дала Российская Федерация. Они не государство. Мы же видели бандитов, которые напали на телекомпанию «Интер», очень умеренную, только потому, что они транслировали российские песни. Их (бандитов) отпускают на все четыре стороны. Бандитское государство, антигосударство», — прокомментировал писатель.

По его мнению, как только на Украине восторжествовала демократия, там безнаказанно начали убивать журналистов и отпускать их убийц.

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«Человек, который в вашем унитарном украинском эфире произнесёт: «Хватит убивать, давайте остановим войну» — сразу признаётся сепаратистом. Действительно умеренные — это бывшие партии регионов, оппозиционный блок — оказываются за решёткой. Теперь ваши коллеги европейцы схватились за голову. Это сценарий латиноамериканского переворота. Но никто уже не будет вас поощрять в этом. Что остаётся? Отмороженное поведение и безумная махновщина. Взяли кредит у России — не признаём. Хотят люди проголосовать в российском посольстве — мы направим боевиков», — заключил писатель.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе МИД Украины выразил России протест в связи с намерением провести 18 сентября в Крыму и Севастополе выборы в Государственную думу. Как заявила пресс-секретарь украинского ведомства Марьяна Беца, проведение российской стороной выборов в помещениях дипломатических и консульских служб РФ на Украине невозможно.