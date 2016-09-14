Ла-Пас, 14 сентября, 2016, 05:16 — ИА Регнум. «США и сегодня продолжают усилия, чтобы свергнуть президента Боливии Эво Моралеса, выделяя большие суммы денег на подрывную деятельность из Национального фонда поддержки демократии (NED). И эти ресурсы огромны», сообщает Prensa Latina.

hispantv.com Эво Моралес — президент Боливии

К примеру, в случае с Боливией, где экономика добилась больших успехов и люди получают все новые преимущества для лучшей жизни, NED «пытается всеми средствами создавать ситуации, которые ставят в неудобное положение первого президента от коренного населения этой страны Южной Америки, выступая против его администрации и рабочей команды. Ищет наиболее уязвимые аспекты боливийского общества, пытаясь усугубить проблемы, а не решить их, пишет Prensa Latina.

Так, в течение 2015 года NED направил в Юридическое бюро по делам женщин 42 тыс. 963 доллара, 50 тысяч 90 — в Фонд новой демократии по правам человека и 44 тысячи 904 доллара в Фонд тысячелетия, который ответственен за создание новой политической повестки дня Боливии. В Национальную ассоциацию прессы вложено 59 тысяч 974 доллара, в боливийский Молодежный Консорциум — Дом молодежи — 22 тысячи 965 долларов, а Фонд за права человека получил 45 тысяч и т.п.