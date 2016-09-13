Москва, 14 сентября, 2016, 00:47 — ИА Регнум. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не может быть доверия после публикации хакерами баз данных агентства, из которых следует, что американским олимпийским чемпионкам давалось разрешение на употребление допинга.

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«После того как выяснилось, что WADA разрешила принимать запрещённые препараты американским спортсменам, к ней не может быть никакого доверия», — написал парламентарий в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября хакерская группа Fancy Bear опубликовала информацию, полученную в результате взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства. В этих документах, признанных подлинными, указывается, что WADA разрешало приём запрещённых веществ американским спортсменкам сёстрам Уильямс, гимнастке Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн.

Кроме того, как следует из опубликованных документов, Байлз и Делле Донн в августе 2016 года сдали положительные допинг-пробы, но при этом не были дисквалифицированы специалистами WADA и даже получили золотые олимпийские медали на Играх в Рио-де-Жанейро.

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