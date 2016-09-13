Вашингтон, 13 сентября, 2016, 21:47 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон планирует возобновить свою предвыборную кампанию 16 сентября. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гонки

Сообщается, что Клинтон планирует возобновить активную избирательную кампанию 16 сентября, но только в том случае, если демократический кандидат будет хорошо себя чувствовать.

Напомним, Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии в память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Кандидат практически потеряла сознание, и охрана втаскивала Клинтон в автомобиль.

Позже лечащие Клинтон врачи заявили, что у демократического кандидата пневмония.