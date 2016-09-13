Алеппо, Сирия, 13 сентября, 2016, 21:40 — ИА Регнум. Сирийские повстанцы атаковали линии электропередач, питающие южный регион Эль-Кунейтра, погрузив провинцию во тьму, со ссылкой на государственное сирийское ИА передаёт ABC News.

Foreign and Commonwealth Office Символика сирийской «оппозиции»

Государственное информационное агентство САР сообщает, что находящиеся в соседней сельской местности провинции Дамаска повстанцы совершили нападение 13 сентября. Это произошло спустя 24 часа после того, как при посредничестве США и России был достигнут режим прекращения.

Повстанческие группы, включая близкое к запрещённой в РФ «аль-Каиде» — «Джебхат Фтах аль-Шам», говорят, что они начали наступление против правительственных войск в сельской местности Кунейтра.