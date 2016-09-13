Астана, 13 сентября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. В Казахстане продолжаются кадровые перестановки в высших эшелонах власти. Напомним, согласно указу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 13 сентября место работы поменяли несколько правительственных чиновников: министр обороны Имангали Тасмагамбетов был назначен заместителем премьер-министра. Его место занял Сакен Жасузаков. Министр по делам государственной службы Талгат Донаков был назначен заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан. Министра юстиции Берика Имашева, возглавившего Центральную избирательную комиссию, сменил Марат Бекетаев.

Evstafiev Дарига Назарбаева

Остальные министры остались при своих портфелях.

Позднее на официальном сайте президента Казахстана появилось четыре новых указа.

Первым из них, «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», глава государства создал новое ведомство — Министерство по делам религии и гражданского общества. Новый госорган получил часть полномочий от Министерства культуры и спорта — в сферах взаимодействия с религиозными объединениями, обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания, а также взаимодействия государства и гражданского сектора. А также часть полномочий от Министерства образования и науки — в сфере молодежной политики. Президент назначил главой нового ведомства Нурлана Ермекбаева, занимавшего до этого времени пост помощника президента — секретаря Совета безопасности.

Освободившуюся вакансию помощника-секретаря занял Владимир Жумаканов, который ранее возглавлял Комитет национальной безопасности Казахстана. Он был отправлен в отставку 8 сентября в связи с назначением на этот пост бывшего премьер-министра республики Карима Масимова.

И, наконец, последний указ внес ясность в судьбу старшей дочери президента Дариги Назарбаевой, которая при старом правительстве занимала пост заместителя премьер-министра. Согласно опубликованной информации, Дарига Нурсултановна получила место в Сенате (верхней палате) парламента Казахстана.