Ялта, Крым, 13 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Около 200 туристов из Германии ждут в крымской Ялте на пивной фестиваль «Октоберфест». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 сентября в пресс-службе администрации города.

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Как планируется, фестиваль пройдет с 6 по 21 октября, и, как считают организаторы, может войти в число самых запоминающихся событий курортного сезона на полуострове, а в последствии стать ежегодным.

Фестиваль намерены провести на набережной Ялты в районе круглого фонтана. Здесь планируется установка палатки площадью 1000 кв. м, обслуживать гостей фестиваля будут 60 официантов в национальных немецких костюмах. Кстати, по традиции фестиваля, его участники также предпочитают национальные наряды.

Фестиваль планируется провести в полном соответствии с традициями немецкой кухни: организаторы обещают и лучшие блюда, и напитки.

«Мы планируем привезти из Германии специальное оборудование для приготовления блюд. Сейчас идёт обсуждение технической стороны этого вопроса», — рассказал один из соорганизаторов проекта Франк Хопф.

Как сообщили в администрации города, число желающих побывать на фестивале бьёт все рекорды, в их числе — и иностранцы: из Германии в Ялту планируют вылететь 200 человек.

Октоберфест — фестиваль, который традиционно — с начала 19 века — проводится в баварской столице городе Мюнхене в октябре. Фестиваль известен, в основном, как праздник пива, однако фактически это масштабное народное гуляние: работают многочисленные аттракционы, палатки с едой.

Как сообщало ИА REGNUM, приехать из Германии в Крым не так уж и просто. В мае этого года на полуостров приезжала делегация немецких «народных дипломатов». По их словам, состав приехавшей в Крым группы из 60 человек неоднократно менялся — из-за давления со стороны немецких властей. В результате прилетели на полуостров не все, кто хотел. Летом немецкая национально-культурная автономия Крыма получила грант в 2,5 млн рублей на дальнейшее развитие «народной дипломатии» между крымскими немцами и жителями Германии.

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