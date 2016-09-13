Нижний Новгород, 13 сентября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. У Нижнего Новгорода не хватает средств для подготовки дорожной сет к нормальной работе во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, в городе разработан план управления перевозками на период проведения мундиаля, которым предусмотрено развитие сети платных парковок в Нижнем Новгороде.

Андрей Репин ИА REGNUM Стадион «Нижний Новгород» на стадии строительства

По совам директора Центра организации дорожного движения Дмитрия Брылина, в городе предусмотрен создание парковок на 3681 машино-место. С 1 сентября 2016 года начали работать в штатном режиме муниципальные парковки на улице Рождественская и на площади Революции, объем финансирования составил 13,4 млн рублей. До окончания текущего года запланирована организация двух парковок закрытого типа на площади М. Горького на 39 машино-мест и на улице Ковалихинская напротив Центра международной торговли на 57 машино-мест.

Для проведения этой работы необходимо дополнительно 8,7 млн рублей. Решение о выделении средств должны принять депутаты Гордумы.

Кроме того, по словам Брылина, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года требуется разработка комплексной схемы организации движения на маршрутах клиентских групп FIFA. На ее создание также необходимы дополнительные ассигнования в объеме 5 млн рублей.

Еще 5 млн рублей городу необходимо, чтобы продолжить реализацию программы по строительству светофорных объектов и установке дорожных знаков.

Средств, необходимых для проведения указанных работ, у Центра организации дорожного движения нет. Более того, предприятие накопило многомиллионную задолженность перед подрядиками.

Как сообщает КоммерсантЪ, ЦОДД до сих пор не может рассчитаться с компанией, которая в ­2014−2015 годах разработала комплексную транспортную схему Нижнего Новгорода. На данный момент задолженность перед подрядчиком составляет 12,5 млн рублей.

Кроме того, ЦОДД за 2015 год задолжал подрядчикам 9,2 млн рублей за организацию проковочных мест на улице Рождественской и на площади Революции.

«Мы заключили дополнительное соглашение о реструктуризации долга с ежемесячным платежом в 2,3 млн руб. Но на время с августа по декабрь лимиты отсутствуют, платеж за август пропущен», — сообщил Брылин.

В связи с этим Брылин обратился к депутатам с просьбой рассмотреть вопрос о выделении необходимых финансовых средств на ближайшем заседании Городскойдумы.

По словам заместителя председателя комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Дмитрия Барыкина, ситуация с ЦОДД ничем не отличается от общего положения дел с наполнением городского бюджета. В ближайшее время на заседании бюджетной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о распределении дополнительных поступлений.

«Найдутся или нет средства, пока сказать сложно, поскольку первоочередных задач много, но на вопрос ­ЦОДДа обратим внимание», — пообещал Барыкин.

В целом, по его мнению, вопрос финансирования деятельности муниципального предприятия по подготовке к чемпионату в 2017 году, на который придется основной объем работ, во многом будет зависеть от того, как выстроятся отношения между новым составом законодательного собрания и администрацией Нижнего Новгорода.

«Бюджет областного центра на 50% формируется из трансфертов областной казны. Поэтому во многом состояние городского бюджета зависит от того, в каком объеме новый депутатский корпус будет удовлетворять просьбы мэрии», — считает депутат.