Москва, 13 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Не исключено, что и после 2018 года Россия может оставить небольшую часть экспорта нефти и нефтепродуктов через прибалтийские страны, считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Конечно, мы не можем в одночасье это (прекратить экспорт нефти через Прибалтику — прим.) сделать. Это инерционный процесс. Опять же 2018 год — это плановый. Может быть, что-то и оставим на направлении, если там будет логистика. Все-таки останется там интерес в какой-то степени. Но в целом задача стоит сократить до нуля, и ее и будем решать», — заявил эксперт.

Что касается возможной реакции Прибалтики на решение «Транснефти» полностью прекратить к 2018 году осуществлять экспорт российской нефти и нефтепродуктов через ее территорию, то, по мнению Пасечника, российская сторона в этом плане не должна беспокоиться о делах Прибалтики, так как у Москвы есть собственная стратегия.

«У нас своя стратегия, мы ее придерживаемся. Издержки будет нести гораздо меньшие. Все идет в конкурентном русле и в тренде повышения эффективности», — объяснил аналитик.

По словам руководителя аналитического управления ФНЭБ, у российской стороны стратегия проста: мы переориентируем грузопотоки. Глава «Транснефти» Николай Токорев на встрече с президентом четко обозначил, что компания идет в курсе, заданном правительством, с переориентацией грузопотоков нефтенабивных грузов с прибалтийских портов на наши, отметил эксперт.

«В каких пропорциях, я думаю, не столь важный вопрос. Потому что перевалку в Прибалтике мы сократили только в этом году, опять же по данным «Транснефти», практически на 30%. Там даже больше, чем 30%. Поэтом где-то через несколько лет план, чтобы эту цифру снизить до нуля. В прошлом году было порядка 9 млн тонн, в этом будет 5 млн тонн. Соответственно, по планам Токарева, где-то к 2018 году, закрыть полностью эти линии и загружать уже в большей степени свою портовую инфраструктуру. У нас к тому же есть возможности», — подытожил аналитик.

Ранее ИА REGNUM писало, «Транснефть» выступает за то, чтобы полностью прекратить экспорта российской нефти и нефтепродуктов через прибалтийские порты еще с 2004 года. До вчерашнего дня последняя такая инициатива звучала в 2014 году. Однако в понедельник, 12 сентября, глава «Транснефти» Николай Токарев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что компания, в соответствии с поручением правительства РФ, полностью прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики к 2018 году. По словам Токарева, «Транснефть» переориентирует поставки с прибалтийских портов в Риге и Вентспилсе на отечественные порты как Усть-Луга и Приморск и еще на черноморский порт Новороссийск.