Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. К представителям Русской православной церкви и региональному правительству обращаются жители Ростова-на-Дону. Они просят не возводить храм в парке имени Чуковского. Петицию поддержали уже более 800 человек, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Церковь

Жители Октябрьского района считают, что тем самым их лишат единственного парка. «При этом ближайшая православная церковь находится в 15 минутах ходьбы от предполагаемого храма, а в самом парке давно построена католическая церковь, которая с каждым годом захватывает себе все больше и больше территории. В последнее время в городе наметилась странная тенденция: храмы растут, как грибы, а вот парки, так необходимые большому промышленному городу, не появляются», — отмечено в петиции.

При этом на просторах всемирной паутины уже появился счет для пожертвований на строительство храма, которое будет сопровождаться вырубкой многолетних зеленых насаждений, против чего также выступают горожане.

Отметим, что парк имени Корнея Чуковского имеет почти вековую историю — в 2017 году ему исполнится 100 лет. Это единственное место отдыха в Октябрьском районе. У парка необычная треугольная форма, так как его территорию ограничивают три улицы. В советские годы здесь располагались летние кинотеатры, но сегодня парк полностью брошен. Жители хотят, чтобы его привели в порядок для прогулок с детьми и возможностью подышать свежим воздухом, а не застраивали зданиями.

Напомним, что это уже не первый конфликт между жителями Дона и церковью. Так, горожане продолжают биться за здание театра кукол, а жители станицы Старочеркасской — за Атаманский дворец.

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