Москва, 13 сентября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Военная прокуратура России завела уголовное дело по факту новых хищений на сумму полтора миллиона рублей, выявленных при строительстве космодрома Восточный в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

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Отмечается, что военная прокуратура Восточного военного округа (ВВО) проводила проверку расходования средств из бюджета, которые были выделены для заключения государственных контрактов по строительству инфраструктуры Восточного. Проверка показала, что при заключении сделок были допущены незаконные действия: выявлен преступный сговор субподрядчиков и главного исполнителя.

Целью сговора являлось хищение бюджетных денег. Для этого должностные лица генерального подрядчика фиктивно договорились одновременно с тремя компаниями о выполнении одних и тех же работ — гидроизоляции одного и того же объекта космодрома.

«Всем трем исполнителям перечислили деньги за выполнение работы, к которой, как оказалось, никто из них так и не приступил», — сообщили в пресс-службе.

По истечении некоторого времени фирмы, которые должны были выполнять работы, мы закрылись. Из бюджета в общей сложности похищено 1,5 млн рублей.

«По материалам военных прокуроров расследуется уголовное дело, приняты меры к возмещению причиненного государству ущерба», — сообщили в пресс-службе.