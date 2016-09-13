Москва, 13 сентября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. «Ирану, независимо от собственных больших запасов углеводородов, нужны постоянные гарантированные источники электроэнергии. Атомная станция для Ирана — это большой надежный источник, который нужен даже стране, обладающей самыми большими запасами газа в мире», — считает глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Simon Strandgaard Эмблема атомной энергии

Пикин отметил, что с использованием газа для собственных нужд ситуация в этом государстве совсем неоднозначная. «С точки зрения развития генерации ее нельзя назвать благоприятной. Это связано, в том числе и с тем, что центры добычи и центры потребления различаются по территории — добыча ведется в основном ближе к Персидскому заливу, а потребление сконцентрировано на севере страны. Ирану необходимо строить газопроводы, что географически не так уж и просто. Инфраструктура под газ внутри страны требует колоссальных вложений. Поэтом Ирану выгоднее продолжать расширять АЭС. Ее не надо строить с ноля, есть подготовленные специалисты, опыт сотрудничества тоже имеется, схема взаимодействия понятна и на практике отработана, площадка уже известна, как и схема поставок топлива для АЭС. И с учетом всего этого выбор России в качестве партнера в строительстве атомной станции выглядит логичным», — сказал он.

Строительство АЭС — это не только создание надежного источника электроэнергии для Ирана, считает Пикин, но и «вклад в науку, в более перспективное направление технологического развития, в повышение уровня местных специалистов, в экологию в конце концов».

Начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский отмечает, что атомные технологии и атомная энергетика представляют особую важность даже для Ирана, имеющего большие запасы углеводородов. «Во-первых, атомная энергетика предсказуема на десятилетия вперёд по выработке и стоимости генерации, что придаёт надёжность любой национальной энергосистеме. Во-вторых, атомная генерация — экологична, что очень важно для быстро развивающихся в промышленном плане стран. В-третьих, атомная генерация — дёшева, что позволяет оставаться конкурентоспособным на мировом рынке конечной продукции с добавленной стоимостью. В-четвёртых, АЭС позволяют сохранять запасы углеводородов, что важно как для национальной безопасности, так и для увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов из нефтедобывающих стран», — сказал он.

По его словам, Россия хорошо зарекомендовала себя на атомном рынке Ирана, сумев использовать иранское энергетическое оборудование западного образца, закупленное под нереализовавшийся из-за санкций проект строительства АЭС, как гибкий и опытный подрядчик, способный чутко реагировать на потребности клиента. «Кроме того, техническое совершенство, надёжность и экономические показатели российских АЭС, а также возможность кредитования заказчика создают конкурентные преимущества для Росатома. Поэтому Иран принял решение продолжить работу с Россией и заказать строительство второй очереди АЭС «Бушер» с двумя новыми энергоблоками, с дальним горизонтом строительства до 8 энергоблоков», — пояснил Кумановский.

«Значительная доля добываемых углеводородов направляется ближневосточными государствами на экспорт. В этом смысле внутренний энергобаланс становится зависим не только от добываемого традиционного сырья. Ближневосточные экономики заинтересованы в диверсификации ресурсной энергетической базы. Развитие атомной энергетики целиком соответствует этим задачам. Сотрудничество между Россией и Ираном в атомной сфере длится не один десяток лет. Это взаимовыгодные проекты, обеспечивающие применение передовых технологий строительства с одной стороны и валютную выручку и обеспечение загрузки производственных мощностей с другой», — так прокомментировал начало строительства АЭС «Бушер-2» начальник отдела анализа финансовых рынков ООО «КИТ Финанс» Василий Копосов.

10 сентября в Иране состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство АЭС «Бушер-2», которое осуществляется в рамках российско-иранского сотрудничества. Контрактом предусмотрено строительство второго и третьего энергоблоков атомной станции. Новые блоки будут сооружаться по проекту поколения III+. Проект получил сертификат EUR (европейских эксплуатирующих организаций). В проекте АЭС «Бушер-2» будут реализованы уникальные технологии и новейшие решения, а также новая концепция безопасности.