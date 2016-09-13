Ташкент, 13 сентября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Известный японский археолог Като Кюдзо, кавалер ордена «Дустлик» (Дружба), скончался накануне в Узбекистане на 95-м году жизни.

Gadini Свеча

Като Кюдзо скончался в больнице города Термеза (Сурхандарьинская область республики) в результате простуды, которая перешла в воспаление легких.

Как сообщил ИА REGNUM экс-министр по делам культуры и спорта Турсунали Кузиев, который долгие десятилетия был другом покойного, археолог проводил в республике исследования и документирование древнего пещерного комплекса «Кара-тепе» на побережье Амударьи, который является памятником буддийской эпохи.

По словам Кузиева, Като впервые прибыл в Узбекистан еще во времена СССР во главе первой японской археологической экспедиции Университета Сока исследований периода Кушанской империи, в частности, территории Дальверзин-тепе.

Территорию «Дальверзин-тепе» на протяжении многих десятилетий исследовали ведущие научные археологические центры и университеты бывшего СССР.

«Больше всех этот памятник изучала Галина Анатольевна Пугаченкова, одна из основоположников узбекской научной археологии. Именно она в ходе раскопок сделала сенсационное открытие в мире археологии, когда обнаружила клад золотых украшений весом около 36 кг», отметил собеседник агентства.

«Эстафету у Пуганчековой принял затем профессор Като, который считал Галину Анатольевна своей наставницей», подчеркнул Кузиев.

По его словам, Като был «не только заезжим археологом-ученым, он стал большим другом Узбекистана, быстро изучил местные обычаи, научился говорить на узбекском».

«Он также выступал на конференциях, встречах на очень грамотном русском языке, навыки которого он приобрел, работая переводчиком с японского на русский и обратно в лагерях временно интернированных японских граждан из числа Квантунской армии, в 1945 году», сообщил экс-министр.

Таким образом, Като стал локомотивом узбекско-японских исследований периода Кушанской империи (III II век до нашей эры — I — II века нашей эры), столица которой находился именно на территории Дальверзин-тепе, что на берегу реки Сурхандарья, в районе древнейшего города Денау на юге Узбекистана.

«Как известно, именно Кушанские правители приняли буддизм и утвердили эту мировую религию как государственную на территории Средней Азии», отметил Кузиев.

Он подчеркнул, что заслуги Като в пропаганде туристического потенциала Узбекистана огромны, «благодаря ему Узбекистан и, в частности, буддийские памятники на юге Узбекистана превратились в Мекку для японских туристов».

Като искренно любил Узбекистан, он в отличии самих узбеков всегда с гордостью носил узбекскую тюбетейку, продолжил собеседник агентства.

Като много сделал для популяризации узбекских традиций и культуры в Японии, он организовал постоянно действующие выставки, экспозиции узбекской культуры и искусства во многих городах Японии. В Узбекистане он стал едва ли не самым известным иностранцем, не только уважаемым, но и любимым и почитаемым.

«Его мечтой была идея быть похороненным в Сурхандарьинской области Узбекистана, где он долгие годы работал. Учитывая то, что Като являлся почетным гражданином города Термез, разрешение на его захоронение получено и мечта моего друга сбудется», резюмировал Кузиев.