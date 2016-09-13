Тбилиси, 13 сентября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Грузия и Китай завершили переговоры по соглашению о свободной торговле в рекордно короткий срок, в течение 7 месяцев, заявил на брифинге в Батуми вице-премьер, министр экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили. По его же информации, некоторым странам для заключения с Китаем соглашения о свободной торговле понадобилось 10 лет.

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Значителен, по заявлению вице-премьера, и итог переговоров, согласно которым 95,5% всей номенклатуры грузинской продукции войдет на китайский рынок без всяких дополнительных налогов.

Министр назвал и ту продукцию, ввоз которой на китайский рынок в результате подписания соглашения будет упрощен. Это грузинское вино, минеральные воды и сельскохозяйственная продукция. «Вся эта продукция войдет на китайский рынок с нулевыми тарифами и без всякого переходного периода», — отметил Кумсишвили.

По словам министра, после того, как будут завершены все внутригосударственные процедуры, грузинские предприниматели смогут поставлять свою продукцию в Китай без каких-либо препятствий и таможенных тарифов.

Беспрецедентным Кумсишвили назвал решение Китая относительно грузинского вина, так как, по разъяснению грузинского министра, это было первое в истории Китая решение об утверждении на грузинского вина нулевого тарифа без переходного периода. Аналогичного решения в отношении такой же продукции других стран Китай еще не принимал.

В прошлом году Грузия экспортировала в Китай более 2,6 млн бутылок вина, в этом году ожидает продать на китайском рынке более 5 млн бутылок. Отмена таможенной пошлины сделает грузинское вино более конкурентоспособным на китайском рынке, отметил Кумсишвили.

Что касается дальнейших процедур утверждения соглашения, в начале октября в Грузию прибудет министр коммерции Китая, который подпишет с правительством Грузии меморандум об официальном окончании переговоров. Затем текст соглашения пройдет экспертизу, на что понадобится 2−3 месяца. В декабре, по предположению грузинской стороны, уже будет подписано соглашение о свободной торговле, которое вступит в силу с середины 2017 года, после ратификации документа парламентами обеих стран.

После этого Грузия станет первой страной в регионе, с которой Китай оформит соглашение о свободной торговле, подчеркнул министр экономики.