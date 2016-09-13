Москва, 13 сентября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Россия продолжает добиваться от Украины выполнения «Минских соглашений» в полном соответствии с пошаговой инструкцией документа. Об этом 13 сентября в ходе пресс-конференции с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы говорили о конфликтных ситуациях — о ситуации на Украине, на Ближнем Востоке. Мы убеждены в необходимости сдвинуть с мёртвой точки процесс «Минских соглашений». Для этого Киев и Донецк с Луганском должны пройти свою часть пути. Мы добиваемся от украинских коллег проведения конституционной реформы, проведения амнистии, организации местных выборов в ДНР и ЛНР, и всё это необходимо решать через прямой диалог с Донецком и Луганском в рамках контактной группы, от чего в последнее время Киев уклоняется», — сказал Лавров.

По его словам, в рамках контактных групп и «Нормандского формата» Германия, Франция и Россия «стараются добиться выполнения реформ на Украине»: «Линия Киева на то, чтобы сначала обеспечить режим полной тишины в течение месяца, и только потом обсуждать реформы — это линия на бесконечное затягивание процесса. Мы предлагаем создать «дорожную карту» по параллельному укреплению безопасности в Донбассе и конституционной реформе на Украине».

Напомним, власти Киева продолжают регулярный обстрел мирного населения, проживающего на территории ДНР и ЛНР. Россия настаивает на необходимости проведения реформ со стороны Киева. В свою очередь, Украина пытается максимально затянуть данный процесс.