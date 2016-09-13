Москва, 13 сентября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Семья полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко, в квартире которого были обнаружены девять миллиардов рублей наличными, купила эту квартиру специально для того, чтобы хранить в ней деньги. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передаёт Life.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Уточняется, что стоимость четырёхкомнатной квартиры составила 85 млн рублей. Жилплощадь в 143 квадратных метра расположена на Ломоносовском проспекте в элитном ЖК «Доминион».

"Одна из комнат жилища была переделана под сейф с кодом на двери», — сообщил источник.

Источник уточнил, что квартира практически пустая. Информацию о том, что в квартире не живут, подтвердили соседи. По их словам, члены семьи приезжали сюда изредка и всегда быстро уезжали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарченко задержали 9 сентября в рамках уголовного дела о получении взятки в размере семь миллионов рублей. В квартире полковника при обысках обнаружили девять миллиардов рублей. По неподтвержденным данным, квартира принадлежит сестре Захарченко.