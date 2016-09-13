Сочи, Краснодарский край, 13 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Краснодарский край отчитался перед ФИФА о ходе подготовки к проведению Кубка Конфедераций и чемпионату мира по футболу 2018 года. Встреча с представителями городов-организаторов матчей в рамках четвертого визита комиссии международной федерации футбола в Россию прошла в Калининградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кубани 13 августа.

sochiadm.ru Стадион «Фишт»

Представители делегации края, которую возглавил вице-губернатор Кубани Николай Долуда, представили отчеты по устранению замечаний предыдущего инспекционного визита.

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Число строителей на реконструкции стадиона «Фишт» в Сочи вырастет вдвое

Особое внимание участники встречи уделили соблюдению сроков реконструкции стадиона «Фишт» и строительства тренировочных площадок. По итогам визита делегация ФИФА высоко оценила работу Краснодарского края и Сочи по подготовке к Кубку Конфедераций и ЧМ-2018.

Очередной визит представителей комиссии Международной федерации футбола в Сочи намечен на конец сентября, а итоговый запланирован на конец февраля 2017 года.

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Добавим, что накануне о графике работ на «Фиште» доложили и в Минспорта РФ. Заседание рабочей группы по подготовке к Кубку Конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года при координационном совете состоялось под председательством Виталия Мутко. На совещании обсудили также передачу стадионов управляющим компаниям. Кроме того, речь шла о проектировании и строительстве тренировочных площадок при стадионах и в местах размещения баз команд. Основной акцент был сделан на необходимости соблюдения сроков строительства, установленных федеральной и региональными программами. Посетить Сочи и проконтролировать выполнение работ по реконструкции стадиона «Фишт» на месте комиссия Минспорта РФ планирует на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, завершить реконструкцию главной спортивной арены Сочи планируется в октябре текущего года. До Кубка Конфедерации здесь пройдут три тестовых соревнования с полной загрузкой стадиона. Чтобы успеть в обозначенные сроки количество строителей на объекте увеличено почти в два раза, к этой работе также подключили студенческие отряды строительных факультетов края.