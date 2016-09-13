Вашингтон, 13 сентября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Объемы добычи сланцевой нефти в США в октябре текущего года продолжат снижаться, вопреки усилиям американских компаний. Согласно соответствующему прогнозу Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в следующем месяце производство сланцевого черного золота сократится до 4,4 млн баррелей в день, что на 61 тыс. баррелей в сутки меньше по сравнению с сентябрем 2016 года.

topnasdaqstocks.com Добыча сланцевой нефти

Американское энергетическое ведомство опубликовано свой прогноз на октябрь в понедельник, 12 сентября. Ожидания Минэнерго США могут оказаться даже слишком оптимистичными. Так как сокращения добычи сланцевой нефти в США наблюдаются уже давно и в больших объемах. Например, в прогноз EIA на июль говорилось, что добыча на основных месторождениях сократится на 118 тыс. баррелей в сутки и составит 4,723 млн баррелей в сутки. Но оценка июльской добычи оказалась еще ниже — 4,652 млн баррелей в день. В августе Минэнерго прогнозировало падение добычи до 4,47 млн баррелей в сутки (на 85 тыс. баррелей в день).

Как ранее отмечало ИА REGNUM, основываясь на прогнозе EIA, в сентябре 2016 года производство сланцевой нефти должно было упасть на два процента. Общий спад добычи этого энергоносителя в США связан с сокращением производства на семи крупнейших формациях в стране: Баккен, Игл Форд, Марселлус, Ниобрара, Пермиан, Утика и Хейнсвилл. По прогнозу аналитиков, больше всего добыча сокращается на Игл Форде, которое располагается в Южном Техасе, — на 53 тыс. баррелей в сутки (составит 1,026 млн баррелей в сутки). Так, сейчас, еще даже не в середине месяца, производство сократилось 4,466 млн баррелей в день.

Ожидается, что в октябре спад будет обусловлен сокращением добычи тоже на самых крупных в США месторождениях сланцевой нефти. Как и в сентябре, в будущем месяце наибольшее уменьшение производства затронет Игл Форд, где добыча сократится до 981 тыс. баррелей. На Баккен падение добыч составил 28 тыс. баррелей (до 914 тыс. баррелей). На Ниобрара — 8 тыс. баррелей (до 361 тыс. баррелей в сутки). На Марселлус — 1 тыс. баррелей (до 36 тыс. баррелей в сутки). Лишь на Пермиан ожидается рост добычи сланцевой нефти на 22 тыс. баррелей, то есть до 1,999 млн баррелей в сутки.

Сокращение производства в США ожидается и в газовом секторе. В отчете американского Минэнерго говорится, что снижение добычи в октябре составит 302 млн кубических футов, то есть до 45,275 млрд кубических футов в сутки. Сейчас на семи основных месторождениях добывается 45,577 млрд кубических метров в сутки. Сокращение производства голубого топлива обусловлено, как и в ситуации с нефтью, падением производства на крупнейших формациях в США.

После падения цен на нефть на мировом рынке сланцевый сектор США уменьшился примерно в три раза по сравнению с тем, что было два года назад. Как ранее писало The Wall Street Journal, около 70% ректификационного оборудования в стране законсервировано, уволено 60% сотрудников, необходимых для бурения сланцевых скважин. Вообще по статистике, по всему миру примерно 350 тыс. рабочих остались без работы в нефтяной отрасли. По мнению, партнер Again Capital LLC Джона Килдаффа, сегодняшняя ситуация на мировом нефтяном рынке показала, что американские компании оказались неустойчивыми к такому падению цен на нефть.

В конце августа ИА REGNUM писало о том, что американские производители сланцевой нефти намерены увеличить вложения в добычу черного золота, если цены на нефть вновь перейдут барьер в $50 за баррель и задержатся на этом уровне. На это американских нефтяников подтолкнуло повышение цен на нефть по сравнению с началом года, из-за этого нефть как минимум десять компаний по производству сланцевого углеводорода решили начать бурение и разработку новых скважин. Однако на пути реализации этих планов нефтяники могут столкнуться с несколькими проблемами. Во-первых, даже законсервированное оборудование ржавеет и портится, то есть перед началом работы его надо будет полностью ремонтировать или закупать новое, что отнюдь недешево. Во-вторых, как было сказано выше, нефтяные компании уволили уже 60% персонала, то есть для начала работы надо будет привлекать новых работников, что займет некоторые время. И возможно, сланцевым компаниям придется предлагать людям более высокую зарплату в качестве гарантии. В-третьих, нефтесервисные компании тоже могут поднять цены, потому что из-за обвала цен на нефть, более 70 нефтяных компаний закрылись, а значит, ослабла конкуренция.