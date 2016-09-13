Москва, 13 сентября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. На горячую линию по качеству детских товаров, проведенной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, поступило 11 тыс. 170 обращений, это почти в 3 раза больше, чем в 2015 году, сообщили в Роспотребнадзоре.

Школьна форма

Основные претензии потребителей касались следующих групп товаров:

— 21% обращений — одежды: требования к качеству школьной формы, спортивных костюмов; к обязательной маркировке.

— 11% обращений — обуви: требования к качеству, порядок возврата детской обуви.

— 11,5% обращений — игрушек: отсутствие документов о качестве, информации о товаре, несоответствие товара заявленным требованиям, возврат и обмен игрушек.

По результатам обращений граждан в связи с нарушением правил продажи детских товаров была оказана консультационная помощь в составлении 616 претензий в адрес продавцов в судебные органы.

Следующая Всероссийская горячая линия по качеству детских товаров будет проведена в преддверии новогодних праздников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии 1 сентября и нового учебного года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с экспертами Ассоциации предприятий индустрии детских товаров с 24 августа по 6 сентября провела горячую линию по качеству и безопасности детских товаров.