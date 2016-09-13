Астана, 13 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Международные резервы Казахстана в августе 2016 года составили 95,5 млрд долларов (6,2 трлн руб), увеличившись с начала года на 4,57%. Валовые международные резервы выросли по сравнению с прошлым месяцем на 1,09%, с начала года — на 10,15% и составили 30,7 млрд долларов (1,99 трлн руб.). Такие данные сегодня, 13 сентября, опубликовал на своем сайте Национальный банк Казахстана.

Peggy Marco Рост

Согласно приведенной статистике, активы Казахстана в свободно-конвертируемой валюте (СКВ) увеличились с начала года на 0,46% и составили 20,3 млрд долларов (1,32 трлн руб.), активы в золоте выросли по сравнению с началом года на 36,13% — до 10,3 млрд долларов (670,3 млрд руб.). Чистые международные резервы Казахстана в августе составили 29,8 млрд долларов (1,94 трлн руб), а активы Национального фонда республики — 64,8 млрд долларов (4,21 трлн руб.), увеличившись на 10,7% и 2,12% соответственно с начала года.

Между тем, как сообщает рэнкинговое агентство Ranking. kz, сумма ежемесячного дохода казахстанских банков по итогам семи месяцев 2016 года составила более 900 млрд тенге (свыше 180 млрд тенге).

«В июле 2016 года коммерческие банки страны заработали в результате размещения денежных средств в кредитах и иных доходных инструментах (за вычетом оплаты стоимости привлеченных средств) 922,4 миллиарда тенге (184,4 млрд руб.), что на 11,6% больше, чем в июле 2015 года. После проведения санации банковского сектора в 2015 (заключавшейся в выводе токсичных активов БТА Банка из сектора) наблюдался резкий всплеск рентабельности доходных активов в результате сокращения их общего объема (-17,1%), при сохранении стабильного потока поступающего чистого дохода от них (+2,8%). В результате рентабельность превысила 5% и сохранялась на этом уровне до декабря 2015. С тех пор рентабельность демонстрировала почти непрерывное падение, дойдя до уровня 4,4% в июле 2016 года. Лидерство по объему получаемой чистой прибыли от своих доходных активов захватили крупнейшие банки, способные расширять денежный поток за счет количественной кредитной экспансии», — говорится в обзоре агентства.

Напомним, ранее председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев сообщал, что общий объем международных резервов Казахстана на 1 августа 2016 года составил 95,2 млрд долларов (6,1 трлн руб.).