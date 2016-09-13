Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2016, 11:48 — ИА Регнум.



Булатова Екатерина ИА REGNUM Шатер ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Во время визита на Дон министра спорта РФ Виталия Мутко, который инспектировал готовность Ростовской области к чемпионату мира по футболу, вновь был поднят вопрос о дальнейшей судьбе двух «пятизвездочных» отелей — «Sheraton» и «Hyatt Regency Rostov». Глава федерального ведомства отметил низкие темпы строительства объектов. Но вице-президент компании Don-Plaza Андрей Демишин уверен, что уже через год объект примет первых гостей, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Собеседник отметил высокий уровень готовности гостиницы и считает нецелесообразным исключение объекта изпрограммы подготовки к мундиалю. Демишин также подчеркнул, что на базе отеля будет развернут Международный конгрессный центр (МКЦ) для проведения деловых встреч, конференций, размещения пресс-штаба.

«Других объектов такого масштаба в центре города и на финальной стадии строительства просто нет. Отель готов на 80%: завершаются фасадные работы, лифты и инженерные системы введены в строй», — обратил внимание Демишин.

По его словам, на сроки строительства повлияла цена проекта. Окончательная стоимость составляет 6,5 млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше первоначальных расчетов.

Отметим, номерной фонд Ростовской области позволяет дозаявить отели, которые примут участников и гостей футбольного первенства планеты. Вместо «Sheraton» и «Hyatt Regency Rostov Don-Plaza» предлагается использовать Mercure, Radisson и «Доломан». Решение по этому вопросу должно быть принято до конца сентября.

Напомним, в июле в Ростовской области к предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу было классифицировано почти 290 гостиниц и отелей. У большинства из объектов «звёзд» нет. Известно, что на время проведения мундиаля потребуется до 14 тыс. мест размещения. На сегодняшний день объем номерного фонда требуемого уровня достигает почти 20 тыс. мест. В дни проведения ЧМ-2018 на Дону должны распахнуть двери девять «однозвёздочных» гостиниц, 26 — «двухзвездочных», 25 — «трёхзвездочных», 20 — «четырехзвездочных» и три «пятизвёздочных» отеля.