Вашингтон, 13 сентября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Ученые обнаружили, что все человечество говорит на общем языке: во многих языках мира существуют одни и те же закономерности.

Анри Матисс. Разговор под оливковыми деревьями (фрагмент). 1921

К такому выводу пришла международная группа лингвистов и кибернетиков из США, Аргентины, Германии, Нидерландов и Швейцарии, которые проанализировали по 40−100 базовых слов в 3 тыс. 700 языках (62% от всех языков мира), пишет The Telegraph.

По результатам анализа выяснилось, что для базовых слов люди, независимо от их происхождения и места проживания, выбирают одни и те же звуки. Ранее считалось, что звучание слов зависит от особенностей произношения и этимологии слов.

Почему люди выбирали для базовых слов одни и те же звуки, ученые объяснить не могут. Предположительно, это связано с тем, что эти звуки помогают человеку в детстве овладеть языком. «Этот вопрос станет ключевым в будущих исследованиях» — подчеркнул один из авторов исследования доктор Мортен Кристиансен.