Москва, 13 сентября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В России появилось несколько интернет-сайтов, которые обошли популярные телеканалы по охвату аудитории 12−44 лет в крупных городах страны. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные компании TNS за июнь текущего года.

Peggy Marco Работа на ноутбуке

Опросы TNS проводила в городах с населением свыше 700 000 человек, для интернет-ресурсов учитывались данные по посещаемости как с ПК и ноутбуков, так и с мобильных устройств.

«Самый большой охват месячной аудитории (те, кто заходит на сайт или включает телеканал не реже раза в месяц) у Google — 88%, — говорится в сообщении. — На втором месте «Яндекс» — у него 87,2%; на третьем — «В контакте» с 86%, на четвертом — YouTube c 82,7%, на пятом — Mail.ru с 81,8%».

При этом отмечается, что популярный «Первый канал» занял лишь шестое место с 81,5%. У других телеканалов страны данные еще меньше: у «России 1» — 79,4%, у СТС — 78,5%, у ТНТ — 74,5%, у РЕН ТВ — 69,1%.

Если говорить о ежедневной аудитории, бесспорным лидером рейтинга является соцсеть «ВКонтакте» (охват 58,7%). Вторую строчку занимает «Яндекс» (50%), третью — Google (45,7%), четвертую — Mail.ru (36%), пятую — YouTube (30,9%), а «Первый канал» вновь оказался на шестой позиции (23,8%).