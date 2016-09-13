Брянск, 13 сентября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Брянские кандидаты в депутаты Госдумы Виктор Киселев (ЛДПР) и Иван Медведь («Родина») написали открытое письмо в ЦИК, в котором пожаловались на многочисленные нарушения выборного законодательства. Текст письма опубликовало издание «Брянская улица». В нем речь идет не только о применении административного ресурса, но и об увольнении журналистов после эфира с Виктором Киселевым, а также о том, что кандидаты не могут спокойно размещать свои агитационные материалы.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Авторы письма считают, что проблемы в избирательной кампании начались раньше, чем были объявлены выборы. Еще во время праймериз «Единой России», по мнению кандидатов, были массовые нарушения.

«О том, что в ходе праймериз был задействован мощный административный ресурс, говорит то, что члены территориальных избирательных комиссий — сплошь сотрудники бюджетной сферы», — говорится в письме.

Также авторы утверждают, что в Суражском районе на одном из избирательных участков вбросили целую пачку «правильно» заполненных бюллетеней. Все это стало причиной того, что кандидатами от «Единой России» стали «нужные» кандидаты, а те, кто якобы хоть как-то критикует такой подход (речь идет об Иване Медведе), остались за бортом.

Проблемы у оппозиционно настроенных кандидатов продолжились и после. Так, билборды некоторых из них обливались краской, газеты и телеканалы отказывали в предоставлении положенной по закону площади для агитации, а в некоторых случаях в ход и вовсе шли бульдозеры.

«Якобы в рамках дорожно-строительных работ в оживленном районе Брянска баннер Киселёва снёс бульдозер. При этом стоявшую рядом конструкцию с «рекламой», активно продвигаемой в Госдуму члены ЕР Валентины Мироновой не тронули», — пишут авторы о событиях, которые произошли 2 сентября.

Досталось в письме и кандидату от партии «Яблоко» Ольге Махотиной, которую называют не иначе как «политический киллер». ИА REGNUM напоминает, что Махотина через суд добилась снятия с выбором представителя партии «Коммунисты России» Петра Федина. Также один раз в областном суде ей удалось доказать, что Иван Медведь зарегистрирован незаконно. Однако Верховный суд России отменил постановление. По мнению соперников «яблочницы», она действует отнюдь не в интересах партии Явлинского, а в интересах «Единой России».

Также в письме фигурируют многочисленные жалобы от неизвестных людей на якобы незаконную агитацию со стороны оппозиционных кандидатов и пиар нужных кандидатов на сайте правительства области.

Апогеем всего становится увольнение журналистов, которые вроде бы никак и не связаны с выборами. Так, руководство телеканала «Брянская губерния» (принадлежит правительству области) после эфира с кандидатом Виктором Киселевым уволила троих сотрудников, говорится в письме. По версии самих кандидатов, это произошло из-за того, что либерал-демократ в эфире был слишком привлекательным. В правительстве говорят о неких подкупах журналистов.

«В областном центре ещё до выборов складывается мнение, что «таких выборов мы ещё не видели», люди горько шутят, что «казалось, что дна по предвыборным и выборным нарушениям Брянщина достигла в 2014 году, потом в 2015, но в 2016-м снизу постучали», — заканчивают письмо кандидаты.

ИА REGNUM напоминает, что о применении административного ресурса, признаки которого есть в каждом из описанных эпизодов, ранее говорили и в Москве. Так, глава ЦИКа Элла Памфилова назвала Брянскую область в числе регионов, в которых велика вероятность вмешательства в ход выборов со стороны власти. Причем, обвинялся ни какой-нибудь рядовой глава сельсовета, а лично губернатор Александр Богомаз. В ответ на заявление Памфиловой в избиркоме заявили, что не знают, с чего глава ЦИКа это взяла.

К слову, такие обвинения во время всей кампании звучали несколько раз. Еще в июле глава ЦИКа анонсировала приезд в Брянск проверяющих из Москвы. Поводом стали заявления о нарушениях.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 18 сентября. В Брянской области в двух одномандатных округах зарегистрированы 19 кандидатов. Все они — представители политических партий.

На предыдущих выборах, которые прошли в 2011 году, «Единая Россия» заняла первое место с результатом 50,1% голосов. Второй стала КПРФ (23,3%), третье место заняла «Справедливая Россия» (11,2%), а четвертое — ЛДПР, за которую проголосовали лишь 10,6%. «Яблоку» отдали свои голоса 2% избирателей.