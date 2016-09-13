Канберра, 13 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Австралия планирует провести референдум относительно легализации однополых браков 11 февраля 2017 года, заявил премьер-министр Малкольм Тернбулл, сообщает 13 сентября ИА AFP.

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Генеральный прокурор Джордж Брандис сказал, что вопрос, который вынесут на голосование, будет звучать следующим образом: «Необходимо ли изменить законодательство, чтобы позволить однополым парам вступать в брак». Голосование не является обязательным, а это означает, что даже если большинство австралийцев выступит за поддержку однополых браков, парламентарии смогут самостоятельно принимать решение относительно легализации однополых браков на общенациональном уровне.

Однополые браки разрешены в большинстве штатов Австралии, но правительство страны считает, что такие браки являются недействительными в рамках национального законодательства.