Тель-Авив, Израиль, 13 сентября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Сделанное Сирией заявление о сбитых самолёте ВВС Израиля и беспилотнике не соответствует действительности. Авиаудары сирийской стороны действительно были, но не достигли цели, сообщает Reuters.

dodmedia.osd.mil Самолёты ВВС Израиля

Израильские военные уточняют, что сирийцы выпустили две ракеты по ВВС Израиля. Однако снаряды не попали в цель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября военные Сирии заявили о том, что сбили самолёт израильских ВВС и беспилотный летательный аппарат. Сирийские военные сообщили, что удар по израильтянам был нанесён после атаки на позиции сирийской армии.

Напомним, сегодня, 13 сентября, Армия обороны Израиля сообщила, что израильская авиация атаковала артиллерию правительственных войск Сирии на сирийских Голанских высотах — в ответ на пущенный на израильскую территорию миномётный снаряд с сирийской земли.