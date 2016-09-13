Санкт-Петербург, 13 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Фонтан воды, поднимающийся из земли на несколько метров, обнаружили утром 13 сентября жители Невского района Санкт-Петербурга. Как закономерно предположили очевидцы, данное явление имеет техногенную природу и связано с прорывом трубопровода.

https://vk.com/spb_today Фонтан воды в Невском районе Петербурга. Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП»

О ЧП сообщили пользователи популярной городской группы в социальной сети. «Прорыв горячей воды! На углу ул. Седова и Шелгунова. Будьте осторожны!», — написала пользователь с ником «Анна Васильева (Башарина)».

К своему сообщению автор приложила видеозапись, дающую представление о силе бьющей воды.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», сообщение о вытекании воды поступило на «горячую линию» Водоканала в 10:45. «Бригада специалистов оперативно отправилась по указанному адресу. Причина вытекания и сроки устранения дефекта будут установлены после проведения обследования», — отметили на предприятии.

Однако позже стало известно, что прорыв произошел на трубопроводе, принадлежащем ГУП «ТЭК СПб».

«Аварийная бригада в 12 часов локализовала дефект на прямом подземном трубопроводе диаметром 159 мм на углу улиц Седова и Шелгунова. Образовавшееся вытекание воды на поверхность устранено. Сейчас проводятся ремонтные работы», — сообщили теплоэнергетики.

Горячее водоснабжение шести зданий (из них два детских сада) осуществляется по обратному трубопроводу.