Ереван, 13 сентября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В Армении назначен новый глава правительства — указ о назначении Карена Карапетяна сегодня, 13 сентября, подписан президентом Армении Сержем Саргсяном. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Photolure Карен Карапетян

«Руководствуясь пунктом 4 статьи 55 Конституции Армении, назначаю Карена Карапетяна премьер-министром Армении», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября глава правительства Армении Овик Абрамян заявил, что намерен уйти в отставку, чтобы «дать возможность президенту сформировать новое правительство».

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9 сентября выдвинутый на пост главы правительства правящей Республиканской партией Армении (РПА) Карапетян представит программу развития страны. Он заверил, что сделает все, чтобы оправдать доверие.