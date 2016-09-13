Хабаровск, 13 сентября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Передовой опыт дальневосточных промышленных предприятий войдет в новый учебник по экологии. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM заведующая кафедрой ЮНЕСКО по морской экологии ДВФУ, член-корреспондент РАЕН, доктор биологических наук, профессор Надежда Христофорова в ходе визита на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае.

Александр Дейнека. Добыча угля. 1924

Целью поездки видного российского ученого, основателя кафедры экологии в ДВФУ стало изучение передового опыта и новейших технологий, применяемых на современных промышленных и транспортных предприятиях для сохранения окружающей среды.

Надежда Христофорова и молодые преподаватели кафедры экологии ДВФУ посетили угольный разрез Новошахтинский в Приморье, лесоперерабатывающий комплекс «Аркаим» и угольный терминал АО «Дальтрансуголь» в Свободном порту Ванино, а также нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре.

Основное внимание, по словам эколога, направлено на уголь, на современные способы его добычи и перевалки. Ученый специализируется на изучении загрязнения окружающей среды, его оценке и экотоксикологии.

«Главная задача эколога сегодня — не только и не столько противостоять загрязнению окружающей среды, но и изучать, и продвигать передовой опыт бережного отношения к экологии, изучать лучший, передовой опыт решения экологических проблем», — подчеркнула Надежда Христофорова.

По мнению ученого, именно уголь еще очень долго будет оставаться самым востребованным топливом на планете, особенно, когда речь идет о крупной промышленности и северных регионах. Разговоры о влиянии угля на глобальное потепление Христофороа считает «не более, чем конъюнктурными играми».

«И глобальные потепления, и глобальные похолодания на планете происходили периодически. Не думаю, что нужно всерьез об этом говорить. Сегодня крупнейший производитель и покупатель угля в мире, Китай, много говорит, и много делает для развития альтернативной энергетики. Но планка, которую ставит себе и Китай, и другие страны — 20%. И этой «планки» еще нужно достичь. Остальные 80% энергосистемы зависят, по большей части, от угля. В Японии — ГЭС перекрыли все реки, рыба — только в рыборазводных заводах, то есть, дальше развивать это направление нельзя. Фактор Фукусимы, опять же, нельзя сбрасывать со счетов. Для них российский уголь также очень важен. Экспорт российского угля в страны АТР сегодня занимает львиную долю в общем экспорте дальневосточных портов. У нас 22 порта на Дальнем Востоке. И почти все они бросились переваливать уголь. Но проблема заключается в том, что большинство из них ни морально, ни технически не готовы к этому виду деятельности: старая техника, создававшаяся еще в советское время, отсутствие современных технологий. В результате возникает угроза окружающей среде. Угольная пыль загрязняет воздух, жители портовых регионов выражают протест. Именно поэтому так важен передовой опыт, доказывающий, что заниматься перевалкой угля можно, не нанося вреда природе и человеку», — считает Надежда Христофорова.

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На Ванинском балкерном терминале АО «Дальтрансуголь» (СУЭК) ученым продемонстрировали полный цикл пылеподавления — от выгрузки угля из вагона до погрузки его на океанское судно.

Экологи особо отметили тот факт, что большой вклад в создание экологической программы порта, в модернизацию систем пылеподавления внесли инженеры-портовики, модернизировав импортное современное оборудование для работы в местных климатических условиях и полностью исключив ущерб для окружающей среды. На каждом этапе выбросы угольной пыли в атмосферный воздух практически сведены к нулю.

«Мы сегодня изучили опыт работы разных предприятий одной компании — СУЭК. Это добыча угля на угольном разрезе Новошахтинский и перевалка угля на балкерном терминале «Дальтрансуголь». И своими глазами увидели, что современные технологии позволяют исключить экологический вред на протяжении всего процесса: от добычи угля до перевалки», — отметила Христофорова.

Не меньший интерес у ученых вызвал и современный лесоперерабатывающий комплекс «Аркаим».

«Это на 100% экологически чистое, абсолютно безотходное производство, не наносящее никакого вреда экологии. И это — при огромных объемах, при том, что гигантский комплекс работает, как вечный двигатель — круглосуточно, не останавливаясь ни на минуту. Комплекс не наносит вреда ни окружающей среде, ни людям. Это такая промышленность, к которой мы должны стремиться. И радует, что она уже есть и уже работает», — добавила эксперт.

Именно минимизация отходов производства интересует ученых еще на одном предприятии Хабаровского края — Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе, куда делегация кафедры экологии ДВФУ направилась сразу после визита в Ванино.

Передовой опыт лучших дальневосточных предприятий, заботливо относящихся к экологии, будет систематизирован, изучен и представлен на различных научных конференциях — в России и за ее пределами. Он также ляжет в основу нового учебника под редакцией профессора Христофоровой, по которому будут учиться студенты факультетов экологии в ДВФУ и в других российских вузах.