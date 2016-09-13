Вашингтон, 13 сентября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Перемирие в Сирии не продлится долго, и даже если оно будет успешным, то сыграет на руку лишь Москве и Дамаску, считают опрошенные CNN эксперты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

По словам военного аналитика CNN, полковника в отставке Рика Франкона, проблема с соглашением в том, что участием в совместной операции с Россией США фактически устранят «самых эффективных бойцов в регионе», которых объединяет борьба с президентом Сирии Башаром Асадом.

«И если это случится, кто останется? Только ослабленная Свободная сирийская армия, которая не способна свергнуть Башара Асада», — говорит аналитик CNN.

Эксперт по вопросам международной безопасности и терроризма, преподаватель политологии в Калифорнийском университете Сан-Диего Барбара Уолтер также отметила, что прекращение огня не продлится долго.

Во-первых, потому, что в переговорах не принимала участие ни одна из противоборствующих сторон, а во-вторых — сделка играет на руку Асаду. Кроме того, ничего нельзя сделать с тем, что Асад продолжит противостояние с оппозицией, а она будет давать отпор.

Напомним, 12 сентября в 19:00 по местному времени прекращение огня вступило в силу. Сирийское правительство одобрило договор. Повстанцам ещё предстоит выразить согласие с ним.