Москва, 13 сентября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В июне-августе 2016 года туристский поток в регионах России вырос в среднем на 10−15% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, подводя предварительные итоги летнего туристического сезона 2016 года, сообщили в Ростуризме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крымское побережье

К наиболее популярным внутрироссийским направлениям отдыха традиционно относится Крым. Количество отдохнувших в летний период там превысило 3 млн человек, что на 25% выше уровня прошлого года. Средняя заполняемость работающих крымских санаторно-курортных и гостиничных учреждений по состоянию на 18 августа составила 75%.

Краснодарский край показал 12%-й рост числа отдыхающих. В летние месяцы 2016 года турпоток там составил порядка 8,9 млн человек. При этом загруженность гостиниц в Сочи в летний сезон этого года составляла в среднем 82%, что выше, чем во время проведения Зимней Олимпиады — 2014.

Примечательно, что популярностью в Краснодарском крае в «высокий» сезон этого года пользовался не только пляжный отдых, но также активный (пешеходный, горный), культурно-познавательный, религиозно-паломнический, военно-патриотический, детский, событийный, сельский (аграрный), этногастрономический, экологический, этнографический и деловой туризм.

Пользовались спросом у туристов Кавказские Минеральные Вод Ставропольского края: загрузка санаторно-курортных учреждений там достигала 96%.

На 20% и более увеличился поток туристов в летний период по сравнению с прошлым годом в Калининградской области, Татария и Кабардино-Балкарии, на 12% — в Алтайском крае и Карачаево-Черкесской Республике.

В числе лидеров роста оказалась Московская область, которую за нынешний летний сезон посетили 1, 2 млн человек — на 25% больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года.

«Летний сезон 2016 года прошел успешно. Хотя проходил в не совсем обычных условиях: с самого начала были закрыты два самых массовых направления пляжного отдыха — Турция и Египет, что предопределило для нас ряд вызовов и задач. Чтобы обеспечить достойную альтернативу тем, кто привык проводить отпуск на курортах этих стран, Ростуризм принимал меры для создания отечественного турпродукта, способного по цене и потребительским свойствам конкурировать с временно недоступными для россиян египетскими и турецкими предложениями», — отметил Сафонов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический.

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