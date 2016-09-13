Москва, 13 сентября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, стало известно, что греческая компания Prometheus Gas предлагает паритетному СП «Газпрома» с местной Copelouzos инвестировать около 700−800 млн евро в разработку месторождения бурого угля, расположенного на севере страны. Причем, помимо развития этого проекта, Афины таким образом хотят еще и уладить спор о компенсациях из-за неполного исполнения Грецией межправительственного соглашения с СССР от 1987 года о поставках газа. О подробностях новых предложений с греческой стороны сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

Предложение Prometheus Gas для «Газпрома» подразумевает инвестирование 700−800 млн евро в разработку месторождений на севере Греции у границы с Македонией. Конкретно речь идет об угольных блоках возле города Веви в округе Флорина. По оценкам, запасы месторождения составляют примерно 140 млн тонн угля.

В результате разработки месторождения будут выходить дополнительные объемы бурого угля. Поэтому вложения российской компании также необходимы для расширения угольной ТЭС «Флорины», где и будут сжигать дополнительные объемы топлива. Мощность этой ТЭС составляет 330 МВт. Это предложение, по мнению греческой стороны, должно разрешить споры о компенсациях, которые длятся уже почти 30 лет.

Официально эта информация пока никак не комментируется ни одной стороной этой угольной истории. Однако, как отмечает издание со ссылкой на свой источник, сейчас в российском газовом холдинге рассматривают экономическую составляющую проекта. Но «Газпром» не рад такому предложению. Во-первых, для монополии это непрофильный угольный проект. Во-вторых, компания недовольна тем, что Афины ждут от России новых инвестиций, вместо денежных выплат со своей стороны.

Напомним, что ранее вице-премьер Аркадий Дворкович и глава Минэнерго РФ Александр Новак посещали Грецию с официальным визитом. Тогда сообщалось, что Афины предложили российской монополии принять участие в разработке месторождения бурого угля. «Газпром» сможет войти в проект через Prometheus Gas — паритетное СП с греческой Copelouzos. По словам Дворковича, после предложения греческой стороны «Газпром» начал переговоры по созданию совместного предприятия по добыче полезных ископаемых. А 11 сентября Новак сообщал, что «Газпром» интересуется разработкой месторождения бурого угля в Греции.

Что касается проблемы компенсации Афинами в рамках недовыполненного межправительственного соглашения с СССР о поставках газа, то проблема возникла из-за того, что, по условия договора, к 1992 году Греция должна была расширить свою инфраструктуру для приема российского голубого топлива. Однако греки не успели к назначенному сроку. Размер компенсации оценили в $250 млн. Позже стороны пришли к соглашению. Греция должна была предоставить российским компаниям подряды на сооружение нескольких местных газопроводов и ГЭС «Сикья» и «Пефкофито». Также предполагалось, что Греция построит угольную станцию вместо ТЭС во Флорине. Эти договоренности были обговорены еще в 1993 году, однако до сих пор из-за экологических вопросов контракты по гидроэлектростанциям не были реализованы.

Экономическое положение Греции сегодня находится не на самом лучшем уровне. С 2010 года страна переживает затяжной экономический кризис. Увеличивается долг перед международными кредиторами, падает уровень жизни в стране. Вследствие этого Греция, имевшая статут развитой страны, в марте-июле 2013 году впервые в практике мировых финансовых агентств вернулась в разряд развивающихся государств. Как ранее писало ИА REGNUM, программа финансовой помощи Греции со стороны мировых кредиторов рассчитана на вливания в экономику страны в размере 86 млрд евро. Афины со своей стороны должны к 2018 году за счет различных экономических мер сэкономить до 5,4 мрд евро и первичного профицита в 3,5% ВВП. Греция пока далека от реализации этих планов. Новый транш от ЕС власти должны были получить в сентябре, однако, как ранее сообщалось, скорее всего, в этом месяце Брюссель не станет выделять Греции новый кредит из-за затянувшихся реформ.