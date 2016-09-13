Москва, 13 сентября, 2016, 10:16 — ИА Регнум. В Москве в медиацентре парка «Зарядье» появится круговая панорама, сообщается на официальном портале мэрии столицы. Высота панорамы будет достигать 12 метров. Все изображения будут передаваться в синхронном режиме на интерактивный пол.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство парка «Зарядье»

«Сменяющие друг друга 3D-изображения расскажут об истории создания парка. Посетители увидят, как создавались природно-ландшафтные зоны «Зарядья», ажурный «парящий» мост и другие значимые этапы строительства парка у набережной Москвы-реки. Кроме того, здесь можно будет наблюдать картины из жизни исторического района Зарядье, смотреть, как менялась улица Варварка на протяжении XIX—XX веков», — уточняется на портале.

Также в медиацентре парка откроют кафе и музейный магазин.

Напомним, парк «Зарядье» планируют открыть в 2017 году. Кроме того, приступили к строительству «парящего моста», с которого будет открываться вид на Кремль и центральные набережные города.

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