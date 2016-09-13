Донецк, 13 сентября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Двенадцатые сутки на Донбассе соблюдается относительное затишье, однако украинские войска и армии ДНР и ЛНР применяют 122 мм артиллерию, минометы, БМП, гранатометы и крупнокалиберное оружие. Об этом 12 сентября сообщают военные ведомства республик и Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки подразделения ВСУ 108 раз открывали огонь по позициям ДНР в населенных пунктах: Васильевка, Спартак, Донецк (западная окраина), Докучаевск, Саханка и Ленинское.

«Всего по территории населенных пунктов ДНР украинские силовики выпустили пятьдесят восемь мин калибра 120 и 82 мм, при этом только по населенному пункту Ясиноватая было применено двадцать девять мин различного калибра. Также открывался огонь из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, обстрелам подверглись населенные пункты Васильевка, Спартак, Александровка, Докучаевск, Саханка, Ленинское, а также Петровский район г. Донецка», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что Украина усилила группировку войск на Мариупольском направлении самоходками, танками и боевыми машинами.

«В селе Новотроицкое Волновахского района в 6 км от линии фронта выявлена одна САУ «Гвоздика» и два БТР, в селах Петровское и Приовражное всего в 1 км от линии соприкосновения — четыре БМП-2 и шесть танков. В Широкино прибыло шесть автомобилей с боеприпасами и личным составом», — сказал Басурин.

Сотрудник военного ведомства ДНР также проинформировал, что утром 12 сентября в Харцызске на фасаде здания военкомата была обнаружена бомба. При этом Басурин призвал местных жителей «не ослаблять бдительность и при выявлении подозрительной деятельности неизвестных лиц немедленно сообщать по телефонам «горячих линий» в военные комендатуры, МГБ, МВД и МЧС ДНР».

Кроме того, 12 сентября спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в Старобельском районе в колбасном цехе бойцы батальона «Айдар» организовали склад ворованных боеприпасов для последующего обмена на наркотики.

«По данным местных жителей, в населенном пункте Половинкино Старобельского района на территории колбасного цеха организован так называемый склад боеприпасов, принадлежащий националистическому батальону «Айдар». Данное помещение использовалось как временное хранилище, в котором находились семь гранатометов РПГ-22, три заряда к РПГ-7, два взрывателя к гранатам РГД-5, три пластины динамической защиты для танка, а также наркотические вещества — это 50 граммов марихуаны и 45 ампул с наркотическими препаратами… Помимо наличного расчета националистами используется схема так называемого «бартера» — обмена боеприпасов военнослужащими ВСУ на наркотические вещества, что говорит о полном разложении их личного состава, и что там сплошные алкоголики и наркоманы», — рассказал Марочко.

По его словам, Народная милиция располагает информацией о девяти фактах дезертирства с оружием военнослужащих ВСУ из состава 28-й бригады, которая дислоцируется в районе Станицы Луганской. «Это очередной раз подтверждает крайне низкое морально-психологическое состояние украинских бойцов, которые не желают выполнять преступные приказы военного руководства», — считает Марочко.

Он призвал жителей Луганщины немедленно требовать вывода подразделений ВСУ из населенных пунктов. «Они используют ваши дома в качестве живого щита, а сами строения — для хранения боеприпасов, которые в любой момент могут взорваться и привести к трагическим последствиям для мирного населения. Такие факты уже были, и вы прекрасно об этом знаете», — отметил Марочко.

Силовик также обвинил бойцов Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в обстреле контрольно-пропускного пункта (КПП) у Станицы Луганской. В результате обстрела работа КПП была приостановлена на полчаса.

«Таким образом, отдельные подразделения продолжают умышленно нарушать Минские соглашения и запугивать мирное население, игнорируя при этом договоренности Контактной группы о прекращении огня», — подытожил Марочко.

В свою очередь, 12 сентября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за последние сутки Донбассе в результате боевых действий «погибших и раненых в рядах украинских войск нет».

«По-прежнему, больше всего вражеских обстрелов произошло в авдеевский промзоне (Донецкое направление). Также противник по одному разу нарушил режим тишины в Луганском и Новгородском. Тяжелое вооружение при этом не применялось, в основном огонь велся в светлое время суток. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло семь вражеских обстрелов», — сказал Лысенко.

Представитель Киева также проинформировал, что в зоне «АТО» в День танкиста военнослужащие отдельного танкового батальона ВСУ «Зверобой» провели тренировку и продемонстрировали боевые навыки. «Танкисты выполняли задачи в районе проведения «АТО», а сейчас находятся в районе отвода, однако постоянно находятся в состоянии постоянной боевой готовности», — заверил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин заявил, что в Шахтерске (Донетчина, под контролем ДНР) в городском военкомате сработало взрывное устройство. По его словам, в результате инцидента ранения получил охранник военкомата, в здании выбито окно и сорвана решетка. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

27 августа МГБ ДНР проинформировало, что в Кировском районе Донецка неизвестные взорвали военкомат. В результате взрыва жертв и пострадавших нет. Известно, что в здании повреждено остекление и оконные рамы.

«В военкомате по улице Куприна около окна первого этажа сработало неустановленное взрывное устройство. По предварительным данным, с механизмом замедленного действия. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа районного отдела внутренних дел» — сказали в МГБ ДНР.