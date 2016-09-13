Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2016, 08:46 — ИА Регнум. «Пришел Курбан Бердыев и поставил нам (ФК «Ростов» — прим. ИА REGNUM) игру. Год назад мы не могли себе, что будем играть против «Баварии». Желаю каждой команде в мире добиться такого прогресса», — отметил форвард жёлто-синих Дмитрий Полоз на пресс-конференции, прошедшей в канун первого матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 13 сентября.

fc-rostov.ru Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз в матче с «Аяксом»

«Когда выходишь на поле против такого соперника, то, конечно же, не хочешь проигрывать. Мы постараемся показать хороший футбол и выглядеть достойно. У «Баварии» слабых позиций нет. Надо сыграть компактно, тогда завтра у нас будет шанс», — сказал нападающий «Ростова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый матч «Ростов» проводит на выезде в Мюнхене. Рассудят игру английские арбитры. На встречу были заявлены 22 игрока, в том числе несколько новичков команды. На поле игроки выйдут вместе с главным тренером донского клуба Иваном Данильянцом.