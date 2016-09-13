Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, футбольный клуб «Ростов» проведет первый матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. На стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене желто-синие сразятся с одной из лучших команд в мире — «Баварией». Как отметил наставник донского коллектива Иван Данильянц, уже много лет подряд немцы подтверждают высокий уровень игры и мастерства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

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«Это серьезный вызов играть на таком уровне, отличном стадионе. Надеюсь, что мы по-спортивному переварим эту нагрузку. «Бавария» — это команда хороших исполнителей, которые дополняют друг друга. Мюллер — игрок топ-уровня, который может решить судьбу матча», — отметил рулевой «Ростова».

Иван Данильянц на предматчевой пресс-конференции раскрыл один из секретов чудесного спасения команды в 2015-м и взлета в 2016-м.

«Одна из стратегий Курбана Бердыева — выходить на каждый матч, как на последний. Именно так мы выбрались из болота, в котором были два года назад. В следующем «Ростов» тоже бился в каждой игре, боролся. Этого оказалось достаточно, чтобы забраться на такой уровень», — обратил внимание главный тренер ростовчан.

Напомним, что фактически тренировочным процессом в «Ростове» руководит Дмитрий Кириченко, у которого пока нет лицензии «PRO», позволяющей возглавить футбольный клуб. До получения документа должность главного тренера останется за Данильянцом.

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