Вашингтон, 13 сентября, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Вашингтон призвал власти Белоруссии к серьезной реформе процесса выборов и избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джона Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На перепутье

По мнению властей США, мирный ход выборов и «некоторые улучшения» стоит приветствовать, однако международным нормам выборный процесс в Белоруссии все равно не соответствует. В частности, не все оппозиционные кандидаты были зарегистрированы на выборы, подсчет голосов был недостаточно прозрачен, а СМИ не публиковали достаточной для избирателей информации.

Тем не менее, США приветствуют мирно прошедшие 11 сентября парламентские выборы в Белоруссии и признают ряд улучшений в избирательном процессе: например, то, что впервые за 12 лет в парламенте «будет представлено альтернативное мнение».

Ранее миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ за парламентскими выборами в Белоруссии констатировала сохранение «ряда недостатков» в избирательном процессе постсоветской республики. Согласно предварительному отчёту, эксперты организации пришли к выводу, что «11 сентября парламентские выборы были организованы эффективно и были видны усилия по решению некоторых давно существующих проблем, но ряд системных недостатков остаётся».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в нижнюю палату Нацсобрания Белоруссии состоялись 11 сентября, положительную оценку им дали наблюдатели СНГ И ШОС. Александр Лукашенко 12 сентября принял с докладом главу Администрации президента Александра Косинца, констатировав: «Выборы состоялись».